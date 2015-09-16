Эдуардо: «Через полгода cмогу уйти бесплатно, но хочу остаться в «Рубине»

Полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо рассказал, что срок его контракта с клубом подходит к концу. При этом бразилец рассчитывает, что ему будет предложено новое соглашение.

"Мы начинали переговоры с прошлым руководством, но так и не пришли к соглашению. Через полгода смогу вообще уйти бесплатно. Но хотел бы показывать свой лучший футбол именно в «Рубине». Болельщики меня всегда поддерживали, придавали сил. Если «Рубин» возобновит переговоры, буду только рад", - сказал Эдуардо.