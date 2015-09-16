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    Эдуардо: «Через полгода cмогу уйти бесплатно, но хочу остаться в «Рубине»

    Полузащитник "Рубина" Карлос Эдуардо рассказал, что срок его контракта с клубом подходит к концу. При этом бразилец рассчитывает, что ему будет предложено новое соглашение.

    "Мы начинали переговоры с прошлым руководством, но так и не пришли к соглашению. Через полгода смогу вообще уйти бесплатно. Но хотел бы показывать свой лучший футбол именно в «Рубине». Болельщики меня всегда поддерживали, придавали сил. Если «Рубин» возобновит переговоры, буду только рад", - сказал Эдуардо.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.09.2015 10:05
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11

      techno 16 сентября 2015, 17:16

      Хотелось бы, не плохо начал проявлять себя)

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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 16 сентября 2015, 14:00

      В итоге останется

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