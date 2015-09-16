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    Мостовой: «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» не сможет рассчитывать даже на ничью.
    «Очевидно, что «Зенит» ждет очень тяжелый матч.«Валенсия» мощно играет на своем поле. Спустя долгое время им удалось вернуться в Лигу чемпионов, поэтому не стоит сомневаться, что полный стадион погонит команду вперед. А «Зенит» сейчас испытывают большие трудности и в игре, и с составом, и с психологическим состоянием главного тренера. Учитывая все эти факторы, испанцы выглядят очевидными фаворитами. Поэтому «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения», - считает Мостовой.

    Источник: Известия

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    16.09.2015 07:36
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +365

      n272nm 16 сентября 2015, 12:55

      Мостовой все правильно сказал. За сие нужно поблагодарить тех, кто ратовал за ужесточение лимита. Про еврокубки российские клубы могут забыть. Мы теперь будем наслаждаться футболом уровня пердива, когда "здравствуй дерево" будет бороться за победу в чемпионате России. На этом весь российский футбол будет закончен. Про успешное выступление в Европе можно будет забыть. Потому что нельзя из букв Ж, О, П, А сложить слово СЧАСТЬЕ.

      -1
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      Рейтинг: +146

      Misha78 16 сентября 2015, 12:51

      Откуда столько уверенности, впереди 90 минут, посмотрим.

      0
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      Рейтинг: -12

      KosSidFCZP 16 сентября 2015, 12:18

      Да сейчас ёпт ага!

      -1
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      Рейтинг: +9

      СС Варяг 16 сентября 2015, 11:13

      Зенит в Испании не выигрывал. Реал, Вильреал, Малага, Атлетико спокойно переигрывали питерцев.

      1
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      Рейтинг: +19

      bentlly 16 сентября 2015, 10:36

      Пошёл ты на фик мостовой

      0
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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 16 сентября 2015, 09:42

      А не спеши ты нас хоронить..... Мостовой хватит ныть.

      -1
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