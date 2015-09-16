Мостовой: «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения»

Мостовой все правильно сказал. За сие нужно поблагодарить тех, кто ратовал за ужесточение лимита. Про еврокубки российские клубы могут забыть. Мы теперь будем наслаждаться футболом уровня пердива, когда "здравствуй дерево" будет бороться за победу в чемпионате России. На этом весь российский футбол будет закончен. Про успешное выступление в Европе можно будет забыть. Потому что нельзя из букв Ж, О, П, А сложить слово СЧАСТЬЕ.
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой считает, что «Зенит» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Валенсией» не сможет рассчитывать даже на ничью.
«Очевидно, что «Зенит» ждет очень тяжелый матч.«Валенсия» мощно играет на своем поле. Спустя долгое время им удалось вернуться в Лигу чемпионов, поэтому не стоит сомневаться, что полный стадион погонит команду вперед. А «Зенит» сейчас испытывают большие трудности и в игре, и с составом, и с психологическим состоянием главного тренера. Учитывая все эти факторы, испанцы выглядят очевидными фаворитами. Поэтому «Зенит», по всей видимости, начнет турнир с поражения», - считает Мостовой.