Энрике считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что его команда может считаться фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

«Статус действующего победителя Лиги чемпионов — не давление, а определенный стимул. Мы знаем, что трудно выиграть Лигу чемпионов два раза подряд, знаем, что еще никто не делал этого. Если нас считают фаворитами чемпионата Испании, потому что мы победили в прошлом сезоне, то нас следует считать и фаворитом Лиги чемпионов. Хотя когда игра начинается, статус чемпиона не имеет никакого значения — каждый из 32 клубов хочет победить», — заявил Энрике.