Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Энрике считает «Барселону» фаворитом Лиги чемпионов

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике считает, что его команда может считаться фаворитом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

    «Статус действующего победителя Лиги чемпионов — не давление, а определенный стимул. Мы знаем, что трудно выиграть Лигу чемпионов два раза подряд, знаем, что еще никто не делал этого. Если нас считают фаворитами чемпионата Испании, потому что мы победили в прошлом сезоне, то нас следует считать и фаворитом Лиги чемпионов. Хотя когда игра начинается, статус чемпиона не имеет никакого значения — каждый из 32 клубов хочет победить», — заявил Энрике.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2015 21:38
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: -130

      калач 16 сентября 2015, 14:26

      если выиграют сегодня, то и кубок возьмут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +196

      Forint 16 сентября 2015, 11:12

      Очень предвзятое высказывание получается по заголовку - вырванному из контекста.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11