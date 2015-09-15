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    Диуф: «Джеррард никогда не любил черных»

    Бывший нападающий «Ливерпуля» Эль-Хаджи Диуф, в настоящий момент выступающий за малайзийский «Сабах», обвинил легендарного полузащитника мерсисайдцев Стивена Джеррарда в расизме.

    «Все могли видеть, как Джеррард сделал жизнь для Марио Балотелли в «Ливерпуле» тяжелой. А я предупреждал Марио. «Ливерпуль» — это не тот клуб, который принимает темнокожих игроков дружелюбно. Если они не англичане, у них нет никакого шанса. Всем известно, что Джеррард никогда не любил черных. Когда я играл за «Ливерпуль», я дал ему понять, что, несмотря на то, что я черный и не англичанин, я не буду терпеть его бессмысленные выходки. Он не посмотрел мне в глаза ни разу за все время», — заявил Диуф.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2015 19:00
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