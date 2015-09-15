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    Мисимович: «Вольфсбург» победит ЦСКА со счетом 3:0»

    Полузащитник Звездан Мисимович, ранее выступавший за «Вольфсбург» и московское «Динамо», поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и своим бывшим немецким клубом.

    «ЦСКА и ПСВ, на мой взгляд, останутся позади «Вольфсбурга». Немцы в итоге займут второе место в группе, а русские – третье. Мой прогноз на ближайшую игру с ЦСКА – 3:0 в пользу «волков». Причем по содержанию, как мне кажется, это будет напоминать нашу первую встречу в 2009 году (3:1).

    Не думаю, что нынешний «Вольфсбург» сильнее нашего. Мы на тот момент были действующими чемпионами. А нынешний «Вольфсбург» пока лишь готовится к тому, чтобы навязать борьбу «Баварии» в Бундеслиге. Хотя состав у команд очень солидный. Есть немало игроков национальных сборных, участвовавших в крупнейших турнирах. В этом сезоне, как мне кажется, битва за первое место в чемпионате Германии будет куда более напряжeнной, чем в прошлом или позапрошлом сезонах. И это на пользу всем немецким командам.

    Посмотрим, как «Вольфсбург» справится с потерей Де Брюйне. Клуб нашел бельгийцу весьма достойную замену в лице Дракслера, но всe-таки Кевин был однозначно лучшим футболистом команды, еe лидером», – сказал босниец.

    Источник: «Советский спорт»

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    15.09.2015 15:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +95

      LOKOShamilLOKO 15 сентября 2015, 17:40

      Звездан не звезди, вечером армейцы звиздюлнй наставляют тебе и команде твоей

      2
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      Рейтинг: +30

      БекаMax 15 сентября 2015, 17:21

      Вольфсбург-ЦСКА 0:1

      0
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      Рейтинг: +14

      Sclar > БекаMax 15 сентября 2015, 18:33

      Игорек, не может не пропустить. Он еще не попал в книгу рекордов Гинесса. Так что 1-1, или 1-2.

      1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 15 сентября 2015, 16:33

      Насмешил))))

      0
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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 15 сентября 2015, 16:10

      Вольфсбург-ЦСКА 1:2 !!!

      1
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      Рейтинг: +2858

      nemolod 15 сентября 2015, 15:57

      Все будет зависеть от того,насколько надежно и согласованно защитники и вратарь будут действовать-в последнее время практически все голы ЦСКА пропускает из-за явных ляпов как защиты ,так и вратаря!

      3
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      Рейтинг: +107

      AlexKane 15 сентября 2015, 15:49

      Думаю 3:1,если конечно судьи не помогут

      0
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