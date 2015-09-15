Мисимович: «Вольфсбург» победит ЦСКА со счетом 3:0»

Полузащитник Звездан Мисимович, ранее выступавший за «Вольфсбург» и московское «Динамо», поделился ожиданиями от сегодняшнего матча группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и своим бывшим немецким клубом.

«ЦСКА и ПСВ, на мой взгляд, останутся позади «Вольфсбурга». Немцы в итоге займут второе место в группе, а русские – третье. Мой прогноз на ближайшую игру с ЦСКА – 3:0 в пользу «волков». Причем по содержанию, как мне кажется, это будет напоминать нашу первую встречу в 2009 году (3:1).

Не думаю, что нынешний «Вольфсбург» сильнее нашего. Мы на тот момент были действующими чемпионами. А нынешний «Вольфсбург» пока лишь готовится к тому, чтобы навязать борьбу «Баварии» в Бундеслиге. Хотя состав у команд очень солидный. Есть немало игроков национальных сборных, участвовавших в крупнейших турнирах. В этом сезоне, как мне кажется, битва за первое место в чемпионате Германии будет куда более напряжeнной, чем в прошлом или позапрошлом сезонах. И это на пользу всем немецким командам.



Посмотрим, как «Вольфсбург» справится с потерей Де Брюйне. Клуб нашел бельгийцу весьма достойную замену в лице Дракслера, но всe-таки Кевин был однозначно лучшим футболистом команды, еe лидером», – сказал босниец.