Ван Гаал: «Не знаю, можем ли мы выступать на уровне Лиги чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими мыслями в преддверии матча первого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

«Думаю, фанаты должны видеть, как «МЮ» борется за каждый шанс, но мы должны показать на поле, способны ли выигрывать на самом высоком уровне. Это вызов для нас», - говорит ван Гаал.

По мнению ван Гаала, Лига чемпионов является боле серьезным турниром, чем АПЛ.

«В прошлом году мы стали четвертыми в АПЛ и отобрались в Лигу чемпионов, что и было нашей целью. Но теперь нам предстоит показать, можем ли мы выступать на этом уровне, и этого я не знаю. Подождем и увидим. Я думаю, что Лига чемпионов – это более высокая по сравнению с АПЛ ступень, но возможно, это и не так».