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    Ван Гаал: «Не знаю, можем ли мы выступать на уровне Лиги чемпионов»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал поделился своими мыслями в преддверии матча первого тура Лиги чемпионов против ПСВ.

    «Думаю, фанаты должны видеть, как «МЮ» борется за каждый шанс, но мы должны показать на поле, способны ли выигрывать на самом высоком уровне. Это вызов для нас», - говорит ван Гаал.

    По мнению ван Гаала, Лига чемпионов является боле серьезным турниром, чем АПЛ.

    «В прошлом году мы стали четвертыми в АПЛ и отобрались в Лигу чемпионов, что и было нашей целью. Но теперь нам предстоит показать, можем ли мы выступать на этом уровне, и этого я не знаю. Подождем и увидим. Я думаю, что Лига чемпионов – это более высокая по сравнению с АПЛ ступень, но возможно, это и не так».

    Источник: Telegraph.co.uk

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    15.09.2015 01:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 15 сентября 2015, 20:43

      ППЦ... Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу такие слова от тренера МЮ

      0
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      Рейтинг: +9

      nick125 15 сентября 2015, 11:43

      Как всегда что на соккере, что здесь в заголовке одно, в тексте новости совершенно другое.

      -1
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      Рейтинг: +853

      джон базелон 15 сентября 2015, 07:18

      Как всегда ересь,ересь,ересь!Хотя бы не нел,что мы наверное из группы не выйдем,но надо смотреть вперед,мы развиваемся и т.д.Уберите его из МЮ!

      -1
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