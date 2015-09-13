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    Дортмундская «Боруссия» показала лучший старт сезона в истории Бундеслиги

    Дортмундская «Боруссия» показала лучший старт сезона за всю историю Бундеслиги. Вчера подопечные Томаса Тухеля в четвертом туре чемпионата обыграли "Ганновер" (4:2) и вместе с "Баварией" возглавляют турнирную таблицу.

    Ни одна из других команд Германии не начинала чемпионат с четырех побед подряд при столь значительной разнице голов. «Боруссия» забила 15 мячей, а пропустила всего три. С начала сезона дортмундцы одержали уже девятую победу подряд в девяти встречах во всех турнирах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.09.2015 06:39
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +191

      Yellow 91 13 сентября 2015, 08:48

      Краснодар держись!!!

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