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    Примера. «Реал» разгромил «Эспаньол»

    Мадридский "Реал" второй тур к ряду безжалостно громит своих соперников. После нулевой ничьей с хихонским "Спортингом" в первом туре, "сливочные" на своем поле разделались с "Бетисом", порадовав болельщиков на "Сантьягу Бернабеу" пятью безответными мячами, а сегодня подопечные Рафаэля Бенитеса огорчили уже местную публику, собравшуюся на "Корнелья-Эль Прат", шестью. Пять из шести мячей на счету форварда мадридцев Криштиану Роналду. Отметим, что это первые голы португальца в чемпионате, так как в первых двух турах он не забивал.

    Чемпионат Испании. Примера. 3-й тур

    Эспаньол (Барселона) - Реал (Мадрид) - 0:6 (0:4)

    Голы: 0:1 — Роналду, 7; 0:2 — Роналду, 17 (с пенальти); 0:3 — Роналду, 20; 0:4 — Бензема, 28; 0:5 — Роналду, 61; 0:6 — Роналду, 81.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2015 19:01
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11

      NOVA 14 сентября 2015, 03:03

      быстрей бы барсю [мат]!

      0
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      Рейтинг: +12

      MRHM-1988 13 сентября 2015, 01:31

      Рон зверь !

      0
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      Рейтинг: +10

      I l y a s 13 сентября 2015, 00:16

      Роналду свои 30-40 голов за чемпионат полюбому наколотит,это машина по забиванию голов.

      0
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      Рейтинг: +110

      ESPANOL 12 сентября 2015, 23:31

      Посмотрим, как он будет играть против серьезных соперников, а Эспаньолу Реал всегда отгружал по максимуму. Пока что команды, с которыми он играл и будет играть в ближайшее время, явно слабы, чего не скажешь о соперниках Барсы.

      0
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 12 сентября 2015, 21:43

      Просто супер! Нет слов! Фергюсон не зря сказал эти слова про Роналду "если бы Роналду играл в Ла Лиге с такого столь юного возраста как Месси, то он бы удвоил все рекорды аргентинца"!

      2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 12 сентября 2015, 21:37

      С победой нас всех! Молодец Роналду! Удачи Реалу в дальнейшем!

      1
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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 12 сентября 2015, 19:56

      Неужели любитель пробирок и шёлковых носовых платочков аж пять голов забил? Вот к чему приводит чемпионат, в котором только четыре -пять команд нормальных, а остальные для балласта и игровых тренировок.

      0
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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 12 сентября 2015, 19:22

      А вот и Роналду))

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 > Hala Madrid 12 сентября 2015, 21:36

      +! Случайно минус нажал

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