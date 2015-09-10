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    Венгер: «Я не лгал насчет Уэлбека»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер утверждает, что не знал о том, насколько серьезна травма нападающего Дэнии Уэлбека. Футболист может пропустить около полугода, и все это время лондонцам придется играть с одним номинальным нападающим Оливье Жиру, поскольку летом клуб не купил ни одного полевого игрока.

    «Я не лгал, а передал ту информацию, которой обладал сам. Я не знал, что у Уэлбека настолько серьезная травма. Кроме того, раз мы ни кого не купили, то это значит, что просто не было подходящей кандидатуры», - оправдывается Венгер.

    Источник: Goal.com

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    10.09.2015 20:29
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