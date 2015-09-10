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    Тарасов: «Смена тренера в «Рубине» не должна повлиять на нас»

    Полузащитник столичного "Локомотива" Дмитрий Тарасов не считает, что пауза в чемпионате как-то скажется на подготовке к матчу восьмого тура чемпионата России против "Рубина", который состоится в субботу, 12 сентября.

    "На нас это не повлияет. Мы делали то, что и должны были - готовились к "Рубину". Хочу поздравить сборную России с двумя победами и выходом на второе место в группе.

    Честно скажу, что матчи "Рубина" в этом сезоне не смотрел. Будем разбирать их игру все вместе. Читал новости о казанцах. У них сменился тренер и пока непонятно, кто возглавит команду, но это не должно влиять на нас. Мы хорошо начали чемпионат. Нужно продолжать в том же духе", - приводит слова Тарасова пресс-служба клуба.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.09.2015 08:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +24

      west29 11 сентября 2015, 20:55

      все правильно только докажи на деле я в тебя верю

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 10 сентября 2015, 09:08

      О Бузов слово подал.......смех.

      -2
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