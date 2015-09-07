Агент: «Перед переходом в «Челси» Жирков мог оказаться в «Барселоне»

Агент Рустам Раджабов рассказал о причинах сорвавшегося перехода 32-летнего полузащитника "Динамо" Юрия Жиркова в «Зенит», а также заявил, что игрок в свое время мог оказаться в «Барселоне».

«Знаю, что на 90 процентов он был в «Зените», и слухи, разумеется, подкреплены фактами. Хотя на месте петербуржцев стоило бы оформить такой переход раньше, еще когда Жирков уходил из «Челси». Нужно признать, что сейчас Юрий уже далек от себя прежнего. Возможно, дело в возрасте, возможно, в психологии. Как мне кажется, тот самый переход в «Челси» его как раз надломил.

Почему? Объясню: в 2009 году, когда Жирков переходил в лондонский клуб, ему поступило предложение от «Барселоны». На тот момент он находился в Калининграде с моим партнером, который как раз вел переговоры с Чики Бегиристайном (в 2009-м спортивный директор «Барселоны»). В офис ЦСКА даже выслали документ, подтверждающий заинтересованность и желание продолжить переговоры. У Юрия было огромное желание пополнить ряды своего любимого клуба, тем более его лично хотел видеть Хосеп Гвардиола, но по прилете в Москву его вызвало руководство армейцев и дало понять: либо ты переходишь в «Челси», либо остаешься в ЦСКА. Отношения между Гинером и Абрамовичем настолько крепкие в бизнесе, что Евгений Леннорович просто не мог отказать Роману Аркадьевичу в этом трансфере. В таких моментах интересы игроков уходят на второй план», - рассказал Раджабов.