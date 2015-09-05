Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Шахтер» в январе сыграет на Florida Cup 2016

    В январе будущего года донецкий «Шахтер» отправится в США. Наряду с сильнейшими командами Германии и Бразилии в рамках подготовки в период зимнего межсезонья "горняки" примут участие в турнире Florida Cup.

    Турнир пройдет с 9 по 21 января во Флориде, США. В турнире сыграют также «Шальке», «Байер», «Коринтианс», «Флуминенсе», «Атлетико Минейро» и «Интернасьональ».

    – Мы очень рады участвовать в таком престижном турнире. Это большой шаг вперед в плане нашего международного роста как клуба. США становится все более важным и одним из ключевых международных футбольных рынков. Мы очень рады представлять Украину на этой арене и познакомить новую аудиторию с ФК «Шахтер», – отметил Сергей Палкин, генеральный директор «Шахтера».

    В январе 2015 года турнир Florida Cup транслировался в прямом эфире в 127 странах мира с охватом более 430 миллионов человек. В январе 2016 года, по словам организаторов турнира, география показа может быть еще больше.

    Источник: ФК «Шахтер»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2015 06:25
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +108

      Axidan 6 сентября 2015, 10:26

      противники достойные. интересные противостояния ждут нас! понаблюдаем и поболеем с большим удовольствием!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 5 сентября 2015, 09:22

      Респект Шахтеру. Клуб молодец. Без своих зрителей, без стадиона, который лучший в Европе, команда показывает нормальный футбол. Пусть победит Футбол!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Mandarin_misha 5 сентября 2015, 09:18

      Да, ШАХТЕР- молодцы! Хоть я болельщик Баварии Мюнхен, но удивляет здесь Динамо Киев. При всех титулах, которые в прошлом Динамо не участвует в международных кубках. Почему они ее делают международные туры по популяризации бренда!!?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11