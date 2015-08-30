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    Мбенге был доставлен в больницу после матча «Урал» - «Терек»

    Форвард "Терека" Аблайе Мбенге получил травму в матче с "Уралом", в связи с чем был вынужден покинуть поле, проведя на арене всего двенадцать минут игрового времени. Бригада скорой помощи, дежурившая на игре, оказала игроку первую медицинскую помощь. После окончания игры футболиста отвезли в одну из больниц Екатеринбурга. Диагноз врачей - частичное повреждение дельтоводной связки голеностопного сустава, микронадрыв камбаловидной мыщцы.

    В субботу футболист улетел на родину в Сенегал и передвигается при помощи костылей. В расположение команды Мбенге прибудет 2 сентября и продолжит лечение под наблюдением клубных врачей. Планируется, что сенегалец возобновит тренировки на футбольном поле через 10-12 дней.

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    Источник: ФК «Ахмат»

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    30.08.2015 13:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 3 сентября 2015, 00:00

      Значит с Анжи не будет?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Archi1968 31 августа 2015, 22:10

      Здоровья и успехов.

      0
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