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    Рейнгольд: «Кубань» проиграет ЦСКА, Хохлова после этой игры снимут»

    Эксперт Валерий Рейнгольд считает, что ЦСКА легко обыграет «Кубань» в матче седьмого тура РФПЛ. Специалист уверен, что главного тренера краснодарцев Дмитрия Хохлова в случае неудачи ожидает отставка.

    «Если Хохлова еще не сняли, снимут после этой игры. Смело ставлю на ЦСКА, потому что ничего «Кубань» с ними не поделает. «Кубань» просто рассыпалась. От былой мощи «Кубани» ничего не осталось. Так играть в футбол нельзя», - считает Рейнгольд.

    Напомним, встреча "Кубань" - ЦСКА состоится сегодня в Краснодаре. Начало матча - 20:00 мск.

    Источник: «Советский спорт»

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    30.08.2015 11:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 30 августа 2015, 19:06

      Дедушка .Смелый и ахыевший.

      0
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      Рейтинг: +6

      Agron86 30 августа 2015, 17:40

      Надеюсь Кубань сегодня сделает коней

      0
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      Рейтинг: +1481

      GM 30 августа 2015, 17:17

      Да, не идет у Хохлова. Очень удивлюсь, если Кубань сегодня выиграет.

      0
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      Рейтинг: +14

      nasonov1991 30 августа 2015, 13:57

      Честно: соккер.ру после перехода на бомбардир.ру напоминает шараш-монтаж, редакторы статьи что-ли не проверяют?! В каждой статье ошибки-опечатки-убогость. В пользовании так же неудобство появилось. Может никто внимание не обращает, но моя оценка 3!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1481

      GM > nasonov1991 30 августа 2015, 17:16

      Кроме дизайна, ничего хорошего с сайтом пока не происходит. Всё косо-криво, да еще и материал начали школьники подбирать и отчисленные студенты редактировать.

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      Рейтинг: +549

      CSKA №1 30 августа 2015, 12:45

      ЦСКА !!!

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      Рейтинг: +6875

      sochi-2013 30 августа 2015, 12:39

      Так КОМАНДУ строить нельзя.

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