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    Кульков: «При Кобелеве у ребят горят глаза»

    Бывший защитник «Спартака» Василий Кульков высоко оценивает работу главного тренера «Динамо» Андрея Кобелева. Специалист отметил отличный микроклимат в команде бело-голубых.

    – "Динамо" с таким составом стабильно набирает очки и побеждает. Удивительно?

    – Кобелев – отличный прогрессирующий тренер, который уже заявил о себе. И который умеет налаживать климат в команде. Останется Кокорин или нет – не так важно. Важнее, что у тренера есть отличный контакт с игроками. "Динамо" при нем не потеряется. Я несколько лет не мог понять, почему Кобелев остается без работы?! Он динамовец, привел команду к медалям...

    – Судя по всему, ему в радость работать именно с молодежью.

    – Само собой, ведь это творчество, процесс. Ты строишь команду, молодые ребята готовы всех порвать, у них глаза горят. Главное, чтобы Кобелеву сейчас дали время. Катрич, Ташаев, Зобнин, Морозов – парни на глазах растут!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.08.2015 07:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50

      valeh172 30 августа 2015, 12:29

      Кобелев уже давно является легендой Динамо.

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