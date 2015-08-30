Рейнгольд: «Локомотив» и «Краснодар» будут бодаться два часа и голов не забьют»

Эксперт Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча седьмого тура РФПЛ, в котором «Локомотив» примет «Краснодар». Специалист считает, что команды будут играть от обороны и голов не забьют.

«Интересная пара. Центральный матч. Ставлю на ничью. И там, и там оборона играет прилично. Забить им тяжело. Поскольку пробить оборону будет тяжко, команды будут бодаться два часа. Ставлю на 0:0», – предсказал Рейнгольд.

Напомним, что матч «Локомотив» – «Краснодар» пройдет сегодня и начнется в 13:30 по Москве.