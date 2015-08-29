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    Даудов: «Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации»

    Президент «Терека» Магомед Даудов прокомментировал итог игры грозненской команды с «Уралом».

    «Матч «Урала» и «Терека» завершился вничью, хотя каждая из команд была близка к победе. Игрой подопечных я доволен. Проигрывая в два мяча, ребята переломили игру, проявили характер, вышли вперед, но чуть не хватило для победы. Практически во всех матчах, за исключением игры с «Зенитом», мы претендовали на победу, но итог - шесть ничьих.

    Сама игра, носившая бескомпромиссный характер, подтвердила лживость и чeрный пиар горе-специалистов от мира футбола и не только. Действующие лица - футболисты - ответили им своей игрой, и, наверное, только регламент не позволяет им заявить во всеуслышание то, что они о них думают. Говоруны всех мастей перед игрой сочиняют небылицы, а футболистам - готовиться и играть. Заслуженную оплеуху от футболистов получили и букмекеры. Букмекерские конторы должны нести ответственность за вброс недостоверной информации. Встает вопрос - а не специально ли это делается? Никому не позволено бросать тень на клубы, за это нужно отвечать. Считаю, футбол должен быть защищен от черного пиара, а сами «пиарщики» - нести ответственность в нормах, установленных законодательством», - сказал Магомед Даудов.

    РФПЛ. «Урал» - «Терек». Все голы

    Источник: ФК «Ахмат»

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    29.08.2015 09:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 29 августа 2015, 13:48

      Букмекеров на кол, желательно толстый!

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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 29 августа 2015, 11:47

      А в чем виновата контора и в чем была недостоверность информации? У них был вал ставок на Терек, они скорректировали коэффициенты, а потом вообще закрыли линию. То, что этому случаю придали огласку, вполне возможно, предотвратило договорной матч. Хотя тут ещё надо разбираться. Ведь вполне возможно, что после того, как вся волна поднялась, клубы могли договориться сыграть вничью, чтобы и очки остались у всех, и "чистыми" выйти. Я не утверждаю, что так и есть, но нет причин такую версию и отвергать тоже.

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 29 августа 2015, 11:13

      Закрыть бы все эти конторы и тотализаторы!

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