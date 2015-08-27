Венгер поддержал введение видеоповторов

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался в поддержку использования современных видеотехнологий в футболе.

«Вы думаете, что мы будем играть в футбол 50 лет без видеотехнологий? Я так не думаю. Я убежден, что следующим шагом как раз будет пересмотр спорных эпизодов вне игры. Это самое простое, что может легко интегрироваться в футбол», – считает Венгер.

Также Венгер поделился своим видением того, как именно будет выглядеть применение повторов.

«Я считаю, что судья будет просить включить ему повтор спорного эпизода. И чем раньше такое нововведение появится в футболе, тем лучше. Была бы моя воля, уже завтра я бы подписался под этим решением».