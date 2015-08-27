Ловчев: «У ЦСКА психология победителя»

Эксперт Евгений Ловчев выразил восхищение победой ЦСКА в ответном матче раунда плей-офф Лиги чемпионов против «Спортинга» (3:1). Специалист отметил, что у команды выработалась психология победителя.

«Уверен, что это главное – то, как ЦСКА вырывает матчи в этом сезоне. Ведь не раз и не два были моменты, когда команда шла на удушающий прием уже в самом конце, когда вроде и силы уже должны кончиться.

Не знаю, как там все повернется в группе Лиги чемпионов (и возможно, жребий будет горьким), но сейчас надо признавать – у этой команды все в порядке с психологией победителя. Вот когда часто мы спорим о спартаковском духе, что это вообще такое, – вот на примере ЦСКА в этой Лиге, когда с 0:2 в Праге стало 3:2, а здесь с 0:1 – 3:1 – мы и увидели пример. «Спортинг» просто разорвали на куски, давно уже не видел такого в исполнении российской команды. Восхищен!», – заявил Ловчев.