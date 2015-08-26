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    Лига чемпионов. «Байер» разгромил «Лацио» и другие результаты

    Завершились все матчи отборочного этапа Лиги чемпионов. «Байер» уверенно прошел «Лацио», отправив три гола в ворота римлян в домашнем матче. «Астана» смогла пройти АПОЭЛ благодаря победе в домашнем матче. «Партизан» вылетел от БАТЭ по гостевым голам несмотря на вырванную на последних минутах победу.

    Лига чемпионов. 4 раунд. Ответные матчи

    Байер (Леверкузен) - Лацио (Рим) - 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 — Чалханоглу, 40; 2:0 — Мехмеди, 48; 3:0 — Беллараби, 88.

    АПОЭЛ (Никосия) - Астана - 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 — Штилич, 60; 1:1 — Максимович, 84.

    Партизан (Белград) - БАТЭ (Борисов) - 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 — Стасевич, 25; 1:1 — Жавнерчик, 74 (в свои ворота); 2:1 — Шапоньич, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2015 23:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      Скобарь77 27 августа 2015, 00:09

      СНГ жжёт

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