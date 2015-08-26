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    «Милан» интересуется Ильярраменди и Моутинью

    «Милан» запросил у «Реала» и «Монако» информацию о трансферах Асьера Ильярраменди и Жоао Моутинью соответственно. В Италии рассчитывают, что хорошие отношения с «Реалом» и непопадание «Монако» в групповой этап Лиги чемпионов помогут приобрести одного из футболистов.
    При этом отмечается, что «Милан» по-прежнему пытается договориться с «Сампдорией» по поводу продажи Роберто Сориано. Ранее стало известно, что Ильярраменди близок к переходу в свой прежний клуб «Реал Сосьедад» на правах аренды.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    26.08.2015 06:31
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +71

      stas-kst 26 августа 2015, 14:18

      Милан пытается укрепиться и омолодиться. Скучно в ЛЧ без Милана да и без Интера...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +11

      Квант 26 августа 2015, 07:58

      Было бы неплохо...

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