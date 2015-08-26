«Милан» интересуется Ильярраменди и Моутинью

Милан пытается укрепиться и омолодиться. Скучно в ЛЧ без Милана да и без Интера...
«Милан» запросил у «Реала» и «Монако» информацию о трансферах Асьера Ильярраменди и Жоао Моутинью соответственно. В Италии рассчитывают, что хорошие отношения с «Реалом» и непопадание «Монако» в групповой этап Лиги чемпионов помогут приобрести одного из футболистов.
При этом отмечается, что «Милан» по-прежнему пытается договориться с «Сампдорией» по поводу продажи Роберто Сориано. Ранее стало известно, что Ильярраменди близок к переходу в свой прежний клуб «Реал Сосьедад» на правах аренды.