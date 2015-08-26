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    Пике: «Победа «Барселоны» в чемпионате не зависит от судей»

    Защитник «Барселоны» Жерар Пике считает, что исход чемпионата Испании не зависит от работы судей.

    «Победа «Барселоны» в чемпионате не зависит от судей. Арбитры абсолютно беспристрастны. Даже если проиграешь в одном матче, это не конец света. Мы выиграли пять из семи последних чемпионатов Испании», - высказался Пике.

    Кроме того, футболист прокомментировал свою четырехматчевую дисквалификацию, которую он заработал, оскорбив судью в матче за Суперкубок против «Атлетика» (1:1).

    «Я настроен оптимистично и надеюсь, что дисквалификация будет сокращена. Тяжело, когда не имеешь возможности помочь команде».

    Источник: AS

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    26.08.2015 01:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11

      NOVA 28 августа 2015, 23:20

      вот именно еще как зависет! сам же знаешь скока раз спасали!

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