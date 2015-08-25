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    Орлов: «Кто спрашивал, зачем купили Халка?»

    Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры шестого тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

    «Вернув победный состав, Андре Виллаш-Боаш тем самым признал, что в чем-то был не прав, выбирая игроков, которые вышли с первых минут против «Краснодара». Так и вышло. Этот состав иначе играет. Что происходит? У Шатова больше возможностей. Сразу проходят наигранные комбинации: Шатов – Халк. Дзюба уже к этой игре подключен! Видно, что Юсупов прибавляет от матча к матчу, даже гол в Казани мог забить! Он заметен, у него выросла точность передач, он много играет в отборе. Этот состав выглядит куда перспективнее, чем тот, что бы во встрече с «Краснодаром» на «Петровском».

    Ринат Билялетдинов постарался повторить то, что неделю назад устроил «Краснодар». Он поставил центрального защитника опорным хавбеком и правильно сделал: как еще играть против «Зенита»? Билялетдинов был прав, но что он мог придумать против мастерства Халка? Это игрок сборной Бразилии. Это и есть преимущество «Зенита». Кто спрашивал, зачем купили такого игрока? Для того и купили. А как разыграли мяч Дзюба с Шатовым в эпизоде с третьим голом? Причем моментов было создано «Зенитом» еще не на один гол, а «Рубин», на мой взгляд, провел лучший свой матч в этом чемпионате: очень собранно, очень хорошо команда бежит, даже в концовке – Набиуллин так старался! Потрясающе. Главный тренер правильно сказал: «Рубин» набирает, просыпается после летней спячки», - сказал Орлов.

    Источник: «Советский спорт»

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    25.08.2015 10:40
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +50

      Pravdin_V 25 августа 2015, 22:09

      Орлов сбитый птица! Халк,Дзюба и Шатов играли против Краснодара)

      0
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      Рейтинг: +71

      stas-kst 25 августа 2015, 17:02

      Орлов, Гусев и Бубнов, эту троицу ни читать, ни слушать - невозможно просто.

      -1
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      Рейтинг: +12

      Verty 25 августа 2015, 16:38

      Представляю если бы не МЮ, а Зенит купил Неймара за 329 мил, тут бы такая вонь стояла)))

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 августа 2015, 16:27

      Если покупать игроков за 60 лямов только для того чтобы выиграть у раздолбанного сейчас Рубина тогда зачем вообще нужен такой футбол Ну да выиграли вчера у Рубина а в целом игры у Зенита я лично так до сих пор не увидел хотя прошло уже 6 туров и плюс игра на Суперкубок Нет игры есть просто игроки которые вроде умеют играть но делают это как то ни шатко ни валко а ведь скоро ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +14

      Nanonoko 25 августа 2015, 15:32

      не одной подачи с краю!!!зачем дзюба ваще пришел то?очень странная тактика ломится через центр как бараны

      1
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 25 августа 2015, 15:07

      а кто такой орлов?бездарный комментаторишка?

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      Рейтинг: +107

      Летов > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 26 августа 2015, 03:12

      ну если коротко-динамовец,которого купил Газпром,что б он лизал Зениту

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      Рейтинг: +9731

      САДЫЧОК 25 августа 2015, 14:57

      больше всех вонял боярский

      1
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 25 августа 2015, 14:40

      Опомнился

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      Рейтинг: +28

      Spark333 25 августа 2015, 14:32

      Халк гавно,зенька отстой!!!

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      Рейтинг: +144

      plusnindimon > Spark333 25 августа 2015, 17:54

      Иди уроки учи, недоумок спамовский

      -1
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      Рейтинг: +148

      Miha 25 августа 2015, 13:41

      Я думаю вопрос стоял не Зачем?, а За Сколько?

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