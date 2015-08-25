Орлов: «Кто спрашивал, зачем купили Халка?»

Комментатор «НТВ-Плюс» Геннадий Орлов поделился впечатлениями от игры шестого тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом». Матч закончился со счетом 3:1 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

«Вернув победный состав, Андре Виллаш-Боаш тем самым признал, что в чем-то был не прав, выбирая игроков, которые вышли с первых минут против «Краснодара». Так и вышло. Этот состав иначе играет. Что происходит? У Шатова больше возможностей. Сразу проходят наигранные комбинации: Шатов – Халк. Дзюба уже к этой игре подключен! Видно, что Юсупов прибавляет от матча к матчу, даже гол в Казани мог забить! Он заметен, у него выросла точность передач, он много играет в отборе. Этот состав выглядит куда перспективнее, чем тот, что бы во встрече с «Краснодаром» на «Петровском».

Ринат Билялетдинов постарался повторить то, что неделю назад устроил «Краснодар». Он поставил центрального защитника опорным хавбеком и правильно сделал: как еще играть против «Зенита»? Билялетдинов был прав, но что он мог придумать против мастерства Халка? Это игрок сборной Бразилии. Это и есть преимущество «Зенита». Кто спрашивал, зачем купили такого игрока? Для того и купили. А как разыграли мяч Дзюба с Шатовым в эпизоде с третьим голом? Причем моментов было создано «Зенитом» еще не на один гол, а «Рубин», на мой взгляд, провел лучший свой матч в этом чемпионате: очень собранно, очень хорошо команда бежит, даже в концовке – Набиуллин так старался! Потрясающе. Главный тренер правильно сказал: «Рубин» набирает, просыпается после летней спячки», - сказал Орлов.