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    Роджерс: «Вы слышали, как аплодировали Чеху за сэйвы после наших атак?»

    Главный тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс поделился впечатлениями от матча третьего тура АПЛ против «Арсенала» (0:0). Наставник остался доволен результатом и отдельно отметил игру голкипера лондонцев Петра Чеха.

    «Думаю, мы провели выдающийся матч, показали все. Вы слышали, как аплодировали Чеху за сэйвы после наших атак? Нам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности, но, к сожалению, мы не выиграли. Оба вратаря совершали отличные сэйвы. Отличный результат против топ-клуба».

    Кроме того, Роджерс выразил удовлетворение от игры своих подопечных в целом.

    «Мы видели, как команда прибавила, мне нечего сказать о трансферах. Мы играли очень хорошо. В первом тайме Чех был героем встречи. Во второй половине игры мы угрожали воротам соперника в каждой атаке. Парни проделали огромную работу».

    Источник: BBC

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    25.08.2015 01:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      NAKENA 28 августа 2015, 12:22

      вот так надо играть каждый матч. Браво LFC!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 25 августа 2015, 03:37

      Главной угрозой воротам Арсенала были защитники арсенала

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