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    Веркаутерен: «Я доволен нашей эффективностью»

    Главный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен посетил пресс-конференцию после победы на «Кубанью» (3:0) во встрече шестого тура РФПЛ. Наставник заметил, что его команда может играть и лучше.

    «Я очень доволен, как моя команда провела этот матч. Хотя какие-то вещи мы можем делать и лучше. Были моменты, когда мы теряли контроль над игрой. С другой стороны, я доволен нашей эффективностью. После поединка в Ростове-на-Дону я сказал игрокам, что если мы будем создавать моменты, то будем забивать. Просто нужно поработать над завершением, что мы сегодня и сделали. Поздравляю своих футболистов, а также болельщиков с победой», - говорит Веркаутерен.

    Источник: ФК «Крылья Советов»

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    24.08.2015 22:14
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