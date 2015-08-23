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    Ужесточение лимита сорвало «Зениту» два трансфера

    Спортивный комментатор Геннадий Орлов сообщил, что петербургский «Зенит» был близок к подписанию контрактов с двумя известными игроками, но их переход сорвался из-за ужесточения лимита в Премьер-лиге.

    – Зато нет проблем с лимитом. А Виллаш-Боаш ругает его на каждом углу.

    – Кто знает, может, он и правильно делает? Он европеец. У него совершенно другой менталитет. Он просто не понимает, как можно менять все за неделю до начала чемпионата. Ведь руководство перед ним поставило конкретную задачу: «Сделать боеспособный коллектив в Лиге чемпионов». Он под это дело и собирал игроков. Ведь Виллаш-Боаш договорился с двумя суперзвездами, но все сорвалось из-за лимита. Фамилии назвать не могу, но это игроки мирового уровня. Оба отказали грандам европейского футбола, потому что тренер был очень заинтересован в них в Петербурге. Но оба в итоге не перешли в «Зенит». Это ведь бьет и по репутации тренера.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.08.2015 21:49
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    Комментарии50
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      Рейтинг: +10

      luisi 24 августа 2015, 15:25

      Теперь Зенит не выиграет Лигу...?

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      ал123456789 > luisi 24 августа 2015, 19:42

      КОГДА 4-5 ИНОСТРАНЦЕВ БЫЛО ВЫМГРЫВАЛИ ПОТОМ ЛИМИТ ВРОДЕ РАСШИРИЛИ И НИЧЕГО НЕ ВЫИГРЫВАЛИ

      0
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      ...
      Рейтинг: +10

      ал123456789 > luisi 24 августа 2015, 19:44

      в 5 и 8 году по 4 иностранца играли в командах 2 кубка уефа

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      ал123456789 24 августа 2015, 15:06

      2008 зенит Зенит:

      В 16 Флаг России Вячеслав Малафеев Предупреждён на 90+2 минуте 90+2'
      З 22 Флаг России Александр Анюков
      З 4 Флаг Хорватии Ивица Крижанац
      З 15 Флаг России Роман Широков
      З 11 Флаг Чехии Радек Ширл
      П 44 Флаг Украины Анатолий Тимощук (к)
      П 18 Флаг России Константин Зырянов
      П 27 Флаг России Игорь Денисов Предупреждён на 72 минуте 72'
      П 20 Флаг России Виктор Файзулин Заменён 90+3'
      Н 10 Флаг России Андрей Аршавин
      Н 9 Флаг Турции Фатих Текке

      0
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      Рейтинг: +10

      ал123456789 24 августа 2015, 15:05

      2008 зенит ЦСКА Москва:

      В 35 Флаг России Игорь Акинфеев
      З 4 Флаг России Сергей Игнашевич (к)
      З 6 Флаг России Алексей Березуцкий
      З 15 Флаг Нигерии Чиди Одиа
      З 24 Флаг России Василий Березуцкий
      П 7 Флаг Бразилии Даниэл Карвальо Заменён 82'
      П 18 Флаг России Юрий Жирков
      П 22 Флаг России Евгений Алдонин Заменён 86'
      П 25 Флаг Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич
      Н 9 Флаг Хорватии Ивица Олич Заменён 67'
      Н 11 Флаг Бразилии Вагнер Лав

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      Рейтинг: +10

      ал123456789 24 августа 2015, 15:04

      2005 финал кубка уефа ЦСКА Москва:

      В 35 Флаг России Игорь Акинфеев
      З 4 Флаг России Сергей Игнашевич (к)
      З 6 Флаг России Алексей Березуцкий
      З 15 Флаг Нигерии Чиди Одиа
      З 24 Флаг России Василий Березуцкий
      П 7 Флаг Бразилии Даниэл Карвальо Заменён 82'
      П 18 Флаг России Юрий Жирков
      П 22 Флаг России Евгений Алдонин Заменён 86'
      П 25 Флаг Боснии и Герцеговины Элвер Рахимич
      Н 9 Флаг Хорватии Ивица Олич Заменён 67'
      Н 11 Флаг Бразилии Вагнер Лав

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +365

      n272nm 24 августа 2015, 12:54

      Читаю каменты и смеюсь. Некоторые дурачки не понимают, что скоро нашим клубам нечего будет делать в Европе. Я смотрю, некоторые тупо позабыли, как это было, когда у нас в еврокубках пылила пара клубов, причем на самых ранних раундах и выход в групповой этап считался мега достижением. Годами пытались поднять престиж нашего чемпионата, что бы к нам ехали высококлассные игроки и тренеры, а сейчас мы все это сольем в унитаз. Вместо Халков будем смотреть на по уши деревнянных Скрыльниковых. Итак посещаемость стадионов падает. Про сборную, в принципе, смешно. Кто-то верит, что в 2018 году наша сборная во главе с Кокориным, что-то покажет?! Кто-то еще не понял, что мы просто хозяева ЧМ 2018 года и все?! Что никакой игры наша сборная там не покажет?! Это очевидно! Или кто-то до сих пор верит в Деда Мороза?! Сейчас Зенит обделается в ЛЧ, дурачки порадуются. Им невдомек, что это только начало. Теперь ВСЕ наши клубы будут валандаться в еврокубках, как Г в проруби. ЧР спустится до уровня чемпионатов Молдовы или Грузии и чемпион России будет восприниматься, как аналог самобытного коллектива Шериф из Кишенева. Верным путем, как говорится.

      3
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      Рейтинг: +10

      Юрикела > n272nm 24 августа 2015, 14:41

      Полностью согласен !!!

      0
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      Рейтинг: +803

      jet andy > n272nm 24 августа 2015, 15:54

      Плюсую

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100

      borsch123 24 августа 2015, 11:05

      А что,надо лимит только под этих культурных делать?Всем остальным лимит вроде по боку.

      -2
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      Рейтинг: +11

      legends 24 августа 2015, 11:01

      ПРОСПИСЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БУЛЬКАТЬ ВСЯКУЮ ХРЕНЬ

      0
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      Рейтинг: +21

      Стелс007 24 августа 2015, 10:25

      красава

      0
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      Рейтинг: -15

      РОССИЯ АРСЕНАЛ СПАРТАК 24 августа 2015, 10:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      АХАХАААААААААААААААААААА
      СУПЕР
      ЗВЕЗДЫ... уровня ОВЦЫ из БЕЛЬГИИ как его там Аксель?или может толстозадый ХУЛЬК?
      суперзвезды- это уже старый Моутиньо и по-моему, то ли Джеко то ли Манджукича хотели....

      -7
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 24 августа 2015, 09:35

      Как думаете кто эти двое суперзвезд которые могли бы быть в Зените?)

      0
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