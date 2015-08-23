Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Симеоне: «Барселона» должна знать, что наше поле в плохом состоянии»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Лас-Пальмасом» (1:0) в первом туре Примеры.

    «Поле было в плохом состоянии. Когда сюда приедет «Барселона» (матч 3-го тура), она должна знать, что газон не такой, к которому она привыкла.

    Думаю, сегодня мы играли хорошо, старались доставлять мяч нападающим. Во втором тайме создали глубину атаки, но в этом аспекте еще нужно прибавлять – мы хотим, чтобы владение мячом приводило к созданию голевых моментов.

    Джексон Мартинес отработал очень хорошо. У него трудно отобрать мяч, когда он находится спиной к воротам, он здорово помог нам в атаке. Нам редко удавалось снабжать его мячами в штрафной, но со временем это должно получаться.

    В целом мы показали хорошую командную игру», – заключил Симеоне.

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.08.2015 08:39
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +319

      киэнджин 24 августа 2015, 21:30

      КАТАЛУНА ЗАДАВИТ FORCA BARCA!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 24 августа 2015, 00:45

      Удачи против Барсы!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11