Симеоне: «Барселона» должна знать, что наше поле в плохом состоянии»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды над «Лас-Пальмасом» (1:0) в первом туре Примеры.

«Поле было в плохом состоянии. Когда сюда приедет «Барселона» (матч 3-го тура), она должна знать, что газон не такой, к которому она привыкла.

Думаю, сегодня мы играли хорошо, старались доставлять мяч нападающим. Во втором тайме создали глубину атаки, но в этом аспекте еще нужно прибавлять – мы хотим, чтобы владение мячом приводило к созданию голевых моментов.

Джексон Мартинес отработал очень хорошо. У него трудно отобрать мяч, когда он находится спиной к воротам, он здорово помог нам в атаке. Нам редко удавалось снабжать его мячами в штрафной, но со временем это должно получаться.

В целом мы показали хорошую командную игру», – заключил Симеоне.