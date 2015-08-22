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    «Спортинг» перед ЦСКА не справился с «Пасуш де Феррейрой»

    Лиссабонский «Спортинг» в субботу провел поединок второго тура чемпионата Португалии. Напомним, что в среду португальцам предстоит сыграть в Химках ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против российского ЦСКА. Игрок хозяев Андре Каррильо в концовке первого тайма счет открыл, но удержать преимущество было не суждено. На 79-й минуте красную карточку у «Спортинга» получил Жоао Перейра, за чем последовал пенальти. Его реализовал Пеле.

    Чемпионат Португалии. Примера. 2-й тур

    Спортинг (Лиссабон) - Пасуш де Феррейра - 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 - Каррильо, 41; 1:1 - Пеле, 80 (с пенальти).

    Спортинг: Патрисиу, Перейра, Жефферсон (Х. Силва, 72), Оливейра, Налдо, Мариу, Аквилани (А. Силва, 63), Каррильо, Слимани, Монтеро (Мартиньш, 46), Руис.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.08.2015 22:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 23 августа 2015, 07:57

      Удачи в Европе. Пройти Спортинг вполне посильная задача.

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      Рейтинг: +119

      nitto 22 августа 2015, 22:42

      Интересно наблюдать с каким трудом цска добывает себе победы в еврокубковых баталиях.
      Целая война была в 2-х матчевом противостоянии со спартой.
      Спортинг не подарок, они очень хорошо комбинируют, но в защите явные проблемы, не успевают перекрывать центр, думаю цска забьёт и пропустит, прогноз дополнительно время и серия пенальти.

      В этом матче я конечно же пожелаю победить цска, нам очень нужны очки в таблице коэф., совсем недалеко от португалии и франции.

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      Рейтинг: +966

      Харченко > 23 августа 2015, 06:18

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