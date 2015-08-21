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    Ерохин: «Заранее о вызове в сборную сообщил Гончаренко»

    Игрок екатеринбургского «Урала» Александр Ерохин поделился эмоциями и мыслями после пятничного вызова в сборную России на ближайшие матчи отборочного цикла Евро-2016.

    «Волнительно, конечно. Но есть время переварить информацию. О том, что будет объявлен список и я буду в нем, мне сказал Виктор Гончаренко. Конечно, я был приятно удивлен. Не ожидал, что именно об этом мне скажет тренер. Естественно, сейчас каждая победа важна как никогда, и такого сценария, как в матче Лихтенштейн – Португалия, допускать точно нельзя. Думаю, что нужно приложить максимум усилий в следующих четырех матчах и постараться завоевать эту путевку как можно раньше», - сказал Ерохин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.08.2015 19:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2339

      CSKA471 22 августа 2015, 00:11

      Удачи парень!!!

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