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    Ринат Билялетдинов: «Сыграли вничью, о которой не хочется много говорить»

    Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов побеседовал с журналистами после матча с «Работничками», который завершился вничью (1:1). Наставник казанцев был немногословен.

    «Сегодня мы сыграли вничью, о которой не хочется много говорить. Многие преувеличивают, что фаворитом противостояния является «Рубин». Я не буду много говорить, потому что есть еще ответный матч и пока в нашей паре ничего не ясно».

    Однако свое мнение о сопернике Билялетдинов все же высказал.

    «Работнички» – это действительно мощная команда, пусть о них и мало кто слышал в Европе. Когда с ними сталкиваешься и видишь, как они играют, то понимаешь, что они могут доставить неприятностей».

    Источник: Sports.ru

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    21.08.2015 01:13
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      dinamit-20 26 августа 2015, 09:32

      В пределах данного контекста " в ничью" раздельно пишется.

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