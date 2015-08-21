Ринат Билялетдинов: «Сыграли вничью, о которой не хочется много говорить»

В пределах данного контекста " в ничью" раздельно пишется.
Главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов побеседовал с журналистами после матча с «Работничками», который завершился вничью (1:1). Наставник казанцев был немногословен.
«Сегодня мы сыграли вничью, о которой не хочется много говорить. Многие преувеличивают, что фаворитом противостояния является «Рубин». Я не буду много говорить, потому что есть еще ответный матч и пока в нашей паре ничего не ясно».
Однако свое мнение о сопернике Билялетдинов все же высказал.
«Работнички» – это действительно мощная команда, пусть о них и мало кто слышал в Европе. Когда с ними сталкиваешься и видишь, как они играют, то понимаешь, что они могут доставить неприятностей».