Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клозе: «Не знаю, смогу ли сыграть в ответном матче»

    Нападающий «Лацио» Мирослав Клозе сказал, что победа над «Байером» в первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов оставляет команде хорошие шансы на проход в групповой этап турнира. В то же время форвард отметил, что из-за травмы, полученной в первом тайме, может пропустить ответную встречу.

    «Такой результат может быть хорошим для нас, но еще ничего не закончено. Я видел много домашних игр «Байера». Но я думаю, что мы можем пройти дальше, так как нас теперь устраивает любая ничья. В первый раз в сезоне мы сыграли действительно важный матч, и мы справились.

    Когда я попал в штангу в первом тайме, моя нога немного растянулась. А во время следующей пробежки я почувствовал боль в бедре. Посмотрим, что покажет обследование. Не знаю, смогу ли я сыграть в ответном матче. Я надеюсь, что травма не очень серьезная, но у меня есть опасения, что она может быть серьезной», - сказал Клозе.

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.08.2015 07:07
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11

      Ftg 19 августа 2015, 11:25

      Клозе ты же немец наполовину, зачем ты Кисслинга локтем по голове стукнул? :)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11