Ван Гаал: «Матчи Лиги чемпионов простыми не бывают»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гаал в преддверии матчей плей-офф квалификации Лиги чемипонов сказал, что ожидает двух тяжелых игр с бельгийским "Брюгге". Наставник маннкунианцев отметил, что цель команды - выход в групповой этап турнира.

"На нас оказывается большое давление, потому что наша цель - выход в групповой раунд Лиги чемпионов УЕФА. Арсен Венгер говорил об этом в прошлом году - такие матчи всегда очень тяжелые. В нашем случае, думаю, они будут еще сложнее, ведь в соперники нам попался "Брюгге". Эта команда, полагаю, очень хорошо защищается. Они также умеют атаковать, так что поединок будет не из простых. Поэтому и давление такое высокое", - сказал ван Гаал.