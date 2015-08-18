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    Бенитес: «Барселона» — ориентир для «Реала»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес рассказал, как именно будет играть его команда в новом сезоне.

    «В Испании хватает сильных команд — это не только «Барселона», но и «Атлетико», «Валенсия», «Севилья». Но «Барселона» — действующий чемпион и ориентир для нас, это правда. Если мы контролируем мяч в матчах с ними, они мучаются, потому что привыкли сами владеть мячом. Если нет — нужна хорошая организация игры, чтобы отобрать у каталонцев мяч.

    Я знаю, чего хотят болельщики, — красивого футбола и побед. Мы хотим играть в атакующий футбол и делать это хорошо. Сам не люблю, когда матч заканчивается со счетом 0:0», — заявил Бенитес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.08.2015 00:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 18 августа 2015, 02:17

      Идиот, не рассказывай всё!

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      Рейтинг: +40

      Oleg-7 18 августа 2015, 01:07

      какой ориентир блин??????????

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      Рейтинг: +62

      astan4o 18 августа 2015, 00:54

      Боже, что ты несешь? даже если это и так, то помолчи

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