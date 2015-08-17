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    Думбия, вероятно, выйдет в основе ЦСКА в матче со «Спортингом»

    На сегодняшней тренировке ЦСКА в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спортинга» игроки, которых главный тренер команды Леонид Слуцкий планирует выпустить в основном составе, работали отдельно от остальных.

    В частности, нападающий «армейцев» Сейду Думбия, арендованный у «Ромы», занимался с основными игроками, чего не скажешь о полузащитнике Бибрасе Натхо, который, вероятно, начнет матч на скамейке запасных.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.08.2015 22:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +459

      sour12 18 августа 2015, 03:54

      ну это очевидно, бибрас очень сдал нет точности в пасе и нет скорости игра в обороне это жуть...здесь Дзагоев выглядит куда сильней во всех аспектах, а какие он пасы стал давать это шедевры...если продолжет в том же духе и удар сделает стабильным через два года поедет таки в топ клуб.

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