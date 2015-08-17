Думбия, вероятно, выйдет в основе ЦСКА в матче со «Спортингом»

На сегодняшней тренировке ЦСКА в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спортинга» игроки, которых главный тренер команды Леонид Слуцкий планирует выпустить в основном составе, работали отдельно от остальных.

В частности, нападающий «армейцев» Сейду Думбия, арендованный у «Ромы», занимался с основными игроками, чего не скажешь о полузащитнике Бибрасе Натхо, который, вероятно, начнет матч на скамейке запасных.