Думбия, вероятно, выйдет в основе ЦСКА в матче со «Спортингом»

ну это очевидно, бибрас очень сдал нет точности в пасе и нет скорости игра в обороне это жуть...здесь Дзагоев выглядит куда сильней во всех аспектах, а какие он пасы стал давать это шедевры...если продолжет в том же духе и удар сделает стабильным через два года поедет таки в топ клуб.
На сегодняшней тренировке ЦСКА в преддверии матча 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Спортинга» игроки, которых главный тренер команды Леонид Слуцкий планирует выпустить в основном составе, работали отдельно от остальных.
В частности, нападающий «армейцев» Сейду Думбия, арендованный у «Ромы», занимался с основными игроками, чего не скажешь о полузащитнике Бибрасе Натхо, который, вероятно, начнет матч на скамейке запасных.