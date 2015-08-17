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    ФНЛ. «Тосно» уступило «Газовику», «Тюмень» не справилась с «Факелом»

    В очередном матче 7-го тура ФНЛ «Тосно» продолжило терять очки и шансы вновь побороться за выход в Премьер-лигу, на этот раз преградой для команды из Ленинградской области стал оренбургский «Газовик», возглавляющий чемпионат. В параллельном матче «Факел» сумел нанести поражение «Тюмени».

    Первенство ФНЛ. 7-й тур

    Газовик (Оренбург) - Тосно - 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 — Маркелов, 42; 2:0 — Маркелов, 45; 3:0 — Андреев, 50; 3:1 — Ильин, 90.

    Тюмень - Факел (Воронеж) - 1:2 (1:1)

    Голы: 0:1 — Шахов, 24; 1:1 — Кленкин, 32; 1:2 — Альшин, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2015 19:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 17 августа 2015, 19:47

      Тосно плывет вниз

      0
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      Рейтинг: +11

      ФОКС АРМЕЙСКИЙ 17 августа 2015, 19:46

      когда уже оренбург начнут сплавлять?зачем это в премьер лиге???

      0
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      Рейтинг: +21

      10al7 > ФОКС АРМЕЙСКИЙ 17 августа 2015, 20:59

      всмысле это?

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