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    Отаменди: «На кону большие деньги»

    Защитник «Валенсии» Николас Отаменди решил сменить место работы. Сообщается, что руководство испанского клуба уже имеет несколько хороших предложений по Отаменди из Англии, да и сам футболист хотел бы поиграть в АПЛ.

    Перед контрольным матчем с дублирующей командой аргентинский защитник попросил наставника команды Нуну, чтобы тот не привлекал его к участию в этой встрече.

    «Я не собираюсь играть. На кону большие деньги», - заявил Отаменди тренеру.

    Наставник «Валенсии» отреагировал на это спокойно, дав понять, что никого не принуждает играть за свою команду, и выходить на поле в футболке «летучих мышей» будут только те, кто предан клубу.

    Источник: Marca

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    15.08.2015 19:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +44

      invite yupi 16 августа 2015, 10:13

      в мю или реал

      0
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    • ...
      Рейтинг: +287

      vane4ek 15 августа 2015, 21:14

      Ну хоть правду сказал!)) не стал ничего придумывать!)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1191

      ttter 15 августа 2015, 20:41

      Обычное чмо(((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +263

      barcelonistas 15 августа 2015, 19:52

      Позорище.

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