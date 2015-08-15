Отаменди: «На кону большие деньги»

Защитник «Валенсии» Николас Отаменди решил сменить место работы. Сообщается, что руководство испанского клуба уже имеет несколько хороших предложений по Отаменди из Англии, да и сам футболист хотел бы поиграть в АПЛ.

Перед контрольным матчем с дублирующей командой аргентинский защитник попросил наставника команды Нуну, чтобы тот не привлекал его к участию в этой встрече.

«Я не собираюсь играть. На кону большие деньги», - заявил Отаменди тренеру.

Наставник «Валенсии» отреагировал на это спокойно, дав понять, что никого не принуждает играть за свою команду, и выходить на поле в футболке «летучих мышей» будут только те, кто предан клубу.