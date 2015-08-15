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    Педро насторожен из-за отношения ван Гаала к Вальдесу и Де Хеа

    Нападающий «Барселоны» Педро пока не дал своего согласия на переход в «Манчестер Юнайтед». Футболиста настораживают методы работы главного тренера манкунианцев Луи ван Гаала.

    Речь идет об отношении голландского специалиста к испанским вратарям Виктору Вальдесу и Давиду Де Хеа. Напомним, что в прошлом сезоне Вальдес тренировался с «Юнайтед», но покинул клуб после отказа выступать за резервную команду и конфликта с ван Гаалом. Де Хеа же не играет в «Манчестер Юнайтед» сейчас из-за ситуации с возможным переходом в «Реал».

    Педро, который является близким другом Вальдеса, снова взял время на раздумия.

    Источник: The Guardian

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    15.08.2015 19:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      tic-tac 15 августа 2015, 20:48

      Пусть сидит в своей путалонии.

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    • ...
      Рейтинг: +13

      2A 15 августа 2015, 19:45

      Из за чего вальдеса отправили в дубль не знаю.но де хею правильно отправили

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