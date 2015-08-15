Бундеслига. Цубер не уберег «Хоффенхайм», «Шальке» разгромил «Вердер»

Гельзенкирхенский «Шальке» разгромил «Вердер» в матче стартового тура Бундеслиги.

«Кобальтовые» отправили в ворота хозяев поля три безответных мяча.

В других матчах дня «Байер» одержал волевую победу над «Хоффенхаймом», в составе которого голом отметился экс-полузащитник московского ЦСКА Стивен Цубер, «Ганновер» не сумел дожать «Дармштадт», а «Ингольштадт» на выезде с минимальным счетом одолел «Майнц».

Чемпионат Германии. Бундеслига. 1-й тур

Вердер (Бремен) – Шальке (Гельзенкирхен) – 0:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Гебре Селасси, 34 (в свои ворота). 0:2 – Чупо-Мотинг, 68. 0:3 – Хунтелар, 85.

Байер (Леверкузен) – Хоффенхайм (Зинсхайм) – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Цубер, 5. 1:1 – Кисслинг, 45. 2:1 – Брандт, 71.

Дармштадт – Ганновер – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Хеллер, 31. 1:1 – Беншоп, 48. 2:1 – Хеллер, 54. 2:2 – Сулу, 62 (в свои ворота)

Нереализованный пенальти: Эрдинч, 59 («Ганновер»)

Майнц – Ингольштадт – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Хинтерзеер, 66.

Аугсбург – Герта (Берлин) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Калу, 48.

Удаления: Бобадилья, 45 («Аугсбург»). Беренс, 66 («Герта»).