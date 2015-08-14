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    ЦСКА призвал болельщиков к порядку на трибунах

    ЦСКА выступил с заявлением относительно заседания КДК РФС, по результатам которого за демонстрацию болельщиками клуба оскорбительных баннеров было принято решение запретить допуск зрителей на фанатские секторы стадиона на один домашний матч чемпионата России условно.

    «КДК самостоятельно определит матч, на который будут распространяться ограничения. Если на матче «Спартак» — ЦСКА в гостевом секторе будут вывешены оскорбительные баннеры или будут зафиксированы прочие существенные нарушения, фан-сектор армейских болельщиков будет закрыт на матче восьмого тура против «Зенита». При этом болельщики из Санкт-Петербурга смогут посетить матч. Мы убедительно просим вас соблюдать порядок на трибунах, не демонстрировать баннеры оскорбительного и экстремистского содержания, не допускать проявлений расизма, национализма и шовинизма!», — говорится на официальном сайте клуба.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.08.2015 16:21
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +51

      Cskaz 14 августа 2015, 18:41

      Все норм будет!ЦСКА ВСЕГДА БУДЕТ ПЕРВЫМ!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 14 августа 2015, 18:22

      Им дебилам наплевать. Они - паразиты. Я говорил о горстке недоумков, а не о всех болельщиках ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 августа 2015, 18:19

      Разве эти неадекваты способны слушать?

      0
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      Рейтинг: +319

      Beim 14 августа 2015, 17:04

      мммм понятно еще одну падачку для зенита задмали

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