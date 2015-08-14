Фернандес: «Еременко, Натхо и Василий Березуцкий – лучшие футболисты чемпионата России»

Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал следующую тройку лучших футболистов чемпионата России: Роман Еременко, Бибрас Натхо, Василий Березуцкий по итогам прошлого сезона. Опрос, между тем, выиграл Халк. Сейчас игрок армейской команды не изменил своего мнения.

«Я бок о бок работаю с этими футболистами, поэтому лучше многих представляю себе их истинную силу. Каждодневно вижу их на тренировках, в матчах и могу сказать, что был крайне скован всего тремя позициями, ведь есть еще Акинфеев, Тошич, Игнашевич… Это великие игроки. Безусловно, Халк тоже большой футболист. Правда, в сборной Бразилии в тот момент, когда меня туда вызвали, его как раз не было, поэтому лично мы практически не знакомы — просто пересекались на поле в матчах наших клубов. Уважаю Халка, но если бы прямо в эту минуту меня вновь попросили назвать трех лучших футболистов России, я слово в слово повторил бы те фамилии, что назвал минувшей осенью», - сказал Фернандес..