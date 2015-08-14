Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Фернандес: «Еременко, Натхо и Василий Березуцкий – лучшие футболисты чемпионата России»

    Защитник ЦСКА Марио Фернандес назвал следующую тройку лучших футболистов чемпионата России: Роман Еременко, Бибрас Натхо, Василий Березуцкий по итогам прошлого сезона. Опрос, между тем, выиграл Халк. Сейчас игрок армейской команды не изменил своего мнения.

    «Я бок о бок работаю с этими футболистами, поэтому лучше многих представляю себе их истинную силу. Каждодневно вижу их на тренировках, в матчах и могу сказать, что был крайне скован всего тремя позициями, ведь есть еще Акинфеев, Тошич, Игнашевич… Это великие игроки. Безусловно, Халк тоже большой футболист. Правда, в сборной Бразилии в тот момент, когда меня туда вызвали, его как раз не было, поэтому лично мы практически не знакомы — просто пересекались на поле в матчах наших клубов. Уважаю Халка, но если бы прямо в эту минуту меня вновь попросили назвать трех лучших футболистов России, я слово в слово повторил бы те фамилии, что назвал минувшей осенью», - сказал Фернандес..

    Источник: «Спорт день за днем»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.08.2015 09:06
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +144

      plusnindimon 14 августа 2015, 11:29

      Березуцкий))) Накурился что ли)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +123

      Exodus 14 августа 2015, 10:33

      "Кукушка хвалит петуха"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      волдарь 14 августа 2015, 09:57

      Все покажет матч с Спартаком.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11