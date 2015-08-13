Цорк: «От слов Иммобиле меня тошнит»

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вступил в словесную перепалку с Чиро Иммобиле.

Напомним, что нападающий был отдан «Боруссией» в аренду в «Севилью» и уже после прибытия в Испанию пожаловался, что немецкий клуб никак не помогал ему и его семье обжиться в Германии.

«От того, что сказал Иммобиле, если это действительно то, что он сказал, меня тошнит. Чиро должен винить только себя, а не перекладывать ответственность на других», – высказался Цорк.