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    Цорк: «От слов Иммобиле меня тошнит»

    Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк вступил в словесную перепалку с Чиро Иммобиле.

    Напомним, что нападающий был отдан «Боруссией» в аренду в «Севилью» и уже после прибытия в Испанию пожаловался, что немецкий клуб никак не помогал ему и его семье обжиться в Германии.

    «От того, что сказал Иммобиле, если это действительно то, что он сказал, меня тошнит. Чиро должен винить только себя, а не перекладывать ответственность на других», – высказался Цорк.

    Источник: Football Espana

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    13.08.2015 23:00
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 14 августа 2015, 07:35

      - Чиро, будешь учить немецкий?
      - Найн. Ихь бина дубина!

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      Рейтинг: +129

      Кукуха 14 августа 2015, 00:49

      Клуб должен помочь первоначально, предоставить условия для жилья первое время, а дальше пускай сам крутится.

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