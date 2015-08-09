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    Миранчук: «При счете 2:0 всегда надо забивать третий»

    Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал победу своей команды над « Уралом» в матче 4-го тура РФПЛ. Игрок отметил, что «железнодорожники» не должны терять очки в матчах с командами ниже классом.


    «Были сложности. "Урал", проигрывая 0:2 побежал отыгрываться, а мы ждали контратаку. При счете 2:0 всегда нужно забивать третий гол и доводить матч до победы. Выиграли – это самое главное С командами ниже классом надо выигрывать и будет успех», - сказал Миранчук.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    09.08.2015 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 9 августа 2015, 09:33

      какие умные речи молодой произносит а что же ты тогда не забил третий мяч балабол скоро зазвездится

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