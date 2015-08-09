Миранчук: «При счете 2:0 всегда надо забивать третий»

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук прокомментировал победу своей команды над « Уралом» в матче 4-го тура РФПЛ. Игрок отметил, что «железнодорожники» не должны терять очки в матчах с командами ниже классом.



«Были сложности. "Урал", проигрывая 0:2 побежал отыгрываться, а мы ждали контратаку. При счете 2:0 всегда нужно забивать третий гол и доводить матч до победы. Выиграли – это самое главное С командами ниже классом надо выигрывать и будет успех», - сказал Миранчук.