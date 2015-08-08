Видеотрансляция матча «Анжи» - «Динамо» - на «Бомбардире»

Обитающие в подвале турнирной таблицы «Анжи» и «Динамо», которые пока не одержали ни одной победы, сегодня проведут очную встречу в рамках четвертого тура Чемпионата России. Начало – в 20:00.



У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.



«Бомбардир» как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

