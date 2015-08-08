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    Видеотрансляция матча «Анжи» - «Динамо» - на «Бомбардире»

    Обитающие в подвале турнирной таблицы «Анжи» и «Динамо», которые пока не одержали ни одной победы, сегодня проведут очную встречу в рамках четвертого тура Чемпионата России. Начало – в 20:00.

    У читателей «Бомбардира.ру» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ Плюс». Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    «Бомбардир» как всегда предлагает Вашему вниманию видео- и текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.08.2015 18:21
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10

      Тишка 8 августа 2015, 19:57

      Нет там трансляции. Жулики.

      0
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      Рейтинг: +10

      Светлу 8 августа 2015, 19:42

      Почему то восприятие про Анжи до сих той команды Хидинка

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10

      -DaGESTaN- 8 августа 2015, 15:29

      Анжи, ждём от вас победы!

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 8 августа 2015, 13:08

      Почему мои комментарии не доходят (((

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