Заммер: «Гетце прекрасно понимает, в каком положении он оказался»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер высказался относительно ситуации, в которой оказался полузащитник Марио Гетце. Недавно футболист не исключил своего ухода из клуба. Такую возможность подтвердил и агент игрока.

«У Марио договор с «Баварией» еще на два года. Он прекрасно понимает, в каком положении оказался. Я жду от Гетце, что он проявит силу воли и справится трудностями. Он хочет этого. И не забывайте, что Марио еще очень молод», - сказал Заммер.