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    Заммер: «Гетце прекрасно понимает, в каком положении он оказался»

    Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер высказался относительно ситуации, в которой оказался полузащитник Марио Гетце. Недавно футболист не исключил своего ухода из клуба. Такую возможность подтвердил и агент игрока.

    «У Марио договор с «Баварией» еще на два года. Он прекрасно понимает, в каком положении оказался. Я жду от Гетце, что он проявит силу воли и справится трудностями. Он хочет этого. И не забывайте, что Марио еще очень молод», - сказал Заммер.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 01:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +121

      weinmar 8 августа 2015, 08:04

      Не было бы Хосепы, все было бы иначе. Я так думаю..

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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 02:01

      Из-за какого-то Видаля продать молодого Гетце -это глупо, очень глупо!

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      Рейтинг: +293

      1897 > 95-shishani-95 8 августа 2015, 07:01

      А при чем здесь Видаль?)))))))

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