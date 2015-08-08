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    Данило прошел просмотр в «Днепре»

    олузащитник Данило, выступавший в прошлом сезоне за «Мордовию», вероятно, станет игроком днепропетровского «Днепра».

    Официально о сделке пока не объвлено, однако неофициальный сайт «Днепра» сообщает, что во время просмотра футболист произвел хорошее впечатление на тренерский штаб украинского клуба, после чего прошел медицинское обследование и подписал годичный контракт.

    В прошлом сезоне Данило провел в российской Премьер-Лиге 16 матчей, в которых забил один мяч.

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.08.2015 00:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Viessmann 8 августа 2015, 06:17

      Бомбардир.ru, почему у вас так много ошибок? Нельзя ли быть повнимательнее?!

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      Рейтинг: +10

      Viessmann 8 августа 2015, 06:16

      олузащитник?

      0
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ > Viessmann 8 августа 2015, 08:41

      Да, как-то не профессионально , и ошибок много и недоделок много, до сих пор нет списка бомбардиров, хотя сайт называется "Бомбардир".

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