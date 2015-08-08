Данило прошел просмотр в «Днепре»

олузащитник Данило, выступавший в прошлом сезоне за «Мордовию», вероятно, станет игроком днепропетровского «Днепра».

Официально о сделке пока не объвлено, однако неофициальный сайт «Днепра» сообщает, что во время просмотра футболист произвел хорошее впечатление на тренерский штаб украинского клуба, после чего прошел медицинское обследование и подписал годичный контракт.

В прошлом сезоне Данило провел в российской Премьер-Лиге 16 матчей, в которых забил один мяч.