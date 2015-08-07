Рахимов: «Претензий к самоотдаче нет»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Мордовией» (0:0).

«Можно вести игру, можно её контролировать, а для того чтобы выигрывать такую игру, надо забивать голы. Мы, к сожалению, на сегодня не можем реализовать те моменты, которые у нас есть. Но претензий по тому, как ребята бились, старались, я предъявить не могу. Нужно реализовывать моменты, которые у нас есть. Они у нас были неплохие. К сожалению, сегодня не забили», — сказал Рахимов.