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    Рахимов: «Претензий к самоотдаче нет»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал игру своих подопечных в матче с «Мордовией» (0:0).

    «Можно вести игру, можно её контролировать, а для того чтобы выигрывать такую игру, надо забивать голы. Мы, к сожалению, на сегодня не можем реализовать те моменты, которые у нас есть. Но претензий по тому, как ребята бились, старались, я предъявить не могу. Нужно реализовывать моменты, которые у нас есть. Они у нас были неплохие. К сожалению, сегодня не забили», — сказал Рахимов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.08.2015 21:59
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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +58

      95-shishani-95 8 августа 2015, 00:45

      Зато к руководству есть!

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      Рейтинг: +11

      Terek_95))) 7 августа 2015, 22:52

      Как всегда

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