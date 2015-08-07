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    Кришито может перейти в «Интер»

    Левый защитник питерского «Зенита» Доменико Кришито интересен миланскому клубу.

    Об этом сообщается на сайте итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио. Сам футболист также не против того, чтобы продолжить карьеру на «Джузеппе Меацца».

    «Зенит» переподписал контракт с Кришито в марте, однако с тех пор лимит на легионеров в России ужесточился, и это может подтолкнуть клуб к продаже защитника.

    В прошлом сезоне Кришито провел за «Зенит» 40 матчей, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

    Источник: Football

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    07.08.2015 19:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +9

      nikbol 8 августа 2015, 00:45

      да норм,зато вмест него можно купить норм игрока

      0
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      Рейтинг: +14

      Viola 7 августа 2015, 19:38

      зачем команде, которая не играет в еврокубках по два сильных игрока на каждую позицию

      0
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      Рейтинг: +293

      1897 > Viola 7 августа 2015, 20:22

      Как бы мне и не был противен Интер,но я легко отвечу на твой вопрос.Для того,чтобы бороться за чемпионство и формировать костяк уже на следующий сезон,думаю уже зимой некоторые даже не плохие футболисты покинут Интер.

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      Рейтинг: +35

      BDA81 > 1897 7 августа 2015, 22:32

      и каждому ты объясняешь простую истину))))

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      Рейтинг: +293

      1897 > BDA81 8 августа 2015, 00:09

      У человека возник вопрос,тем более мы с ним фанаты Серии А,почему бы и не написать.

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      Рейтинг: +10

      saleks-84 7 августа 2015, 19:27

      Ходжиязова вместо него

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