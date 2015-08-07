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    ЦСКА намерен подписать Думбия до 10 августа

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал ситуация с возможным возвращением в команду нападающего «Ромы» Сейду Думбия.

    «Работа ведется. Дело в том, что 10-го числа закрывается заявка на 4-й отборочный раунд Лиги чемпионов. Поэтому наша позиция такова. Мы намерены приобрести Думбия до 10 августа. Если получится – хорошо, нет – значит нет. Это дедлайн.

    Пока абсолютно никаких новостей нет. Мы свою позицию обозначили. Ждем реакции "Ромы". ЦСКА по-прежнему предлагает только аренду», - сказал Бабаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.08.2015 15:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 7 августа 2015, 18:01

      Успеха ЦСКА!

      1
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      Рейтинг: +15

      h666d- 7 августа 2015, 17:28

      чото негры у ЦСКА какие-то не прикаянные, то один то второй мечется

      0
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      Рейтинг: +11

      я_самый_клутой 7 августа 2015, 17:13

      отлично )

      0
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      Рейтинг: +12

      bomba+ 7 августа 2015, 16:52

      И хорошо,если итальянцы его не отпустят.Неужели Вы не поняли,что этот парень как футболист высокого уровня кончился.Это было видно еще в России,а в Италии он совсем развалился.Забудьте его и ищите что-то получше!

      0
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      Рейтинг: +15

      андрбай 7 августа 2015, 16:38

      Думбия уже не тот что в Цска,а может в РОМЕ не тот состав для него.

      1
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      Рейтинг: +8

      "zenit1925" 7 августа 2015, 16:17

      Во кони обезьян любят))

      -2
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      Рейтинг: +28

      Spark333 > "zenit1925" 7 августа 2015, 16:50

      Хавату свою закрой Бомжара!!!

      1
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:16

      Но он стоит немалых денег готовы они заплатить их за него.

      0
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      Рейтинг: +18

      AK--47 7 августа 2015, 16:15

      Думбия конечно усилит команду.

      -1
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