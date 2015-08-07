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    ЦСКА узнал соперника по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов

    Сегодня в штаб-квартире УЕФА в Ньоне проходит жеребьевка, в ходе которой ЦСКА, «Краснодар» и «Рубин» узнают своих соперников по квалификационному раунду плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.


    Уже стал известен соперник ЦСКА. Возможными противниками армейцев были «Манчестер Юнайтед», «Байер», «Спортинг» и «Валенсия». Волею жребия армейцам достался португальский "Спортинг". Первая игра состоится в Лиссабоне.
    Первые матчи квалификацинного раунда плей-офф Лиги чемпионов пройдут 18-19 августа, ответные – через неделю.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.08.2015 13:15
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    Комментарии78
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      Рейтинг: +10

      Ты моя невеста 10 августа 2015, 11:33

      Ахах Гусев ни причём, уже проверяли же на сборной))

      0
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      Рейтинг: +8

      "-cska-" 8 августа 2015, 14:59

      Главное чтобы Гусев не комментировал матч. А так все будет отлично!!! Верим в ЦСКА!!!

      0
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      Рейтинг: +531

      ЮГ РОССИИ 7 августа 2015, 20:15

      Фифти - фифти.Удачи армейцам!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +34

      GGGringOOO 7 августа 2015, 19:29

      Фартануло. Но только именитости клуба. Хз как обе команды подойдут к противостоянию, еще если учесть, что у Слуцкого сборная сейчас.

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      Рейтинг: +10

      saleks-84 7 августа 2015, 19:25

      Лучший вариант

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      Рейтинг: +7

      Marizza 7 августа 2015, 19:04

      Меньшее из зол, но всё равно шансов мало...

      0
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      Рейтинг: +28

      Spark333 7 августа 2015, 18:51

      Удачи Рапиду!!!Раскатать Шахтерик по полной!!!

      0
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      Рейтинг: +22

      Balbes77773 7 августа 2015, 18:18

      ЦСКА-вперёооод!!!ЦСКА-вперёооод!..повезло-не повезло-посмотрим..достался удобный соперник..посмотрим...УДАЧИ НАМ!!

      0
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      Рейтинг: +20

      Qweas 7 августа 2015, 18:12

      Да всё равно вылетят из ЛЧ.

      -1
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 7 августа 2015, 18:03

      Самый оптимальный для нас вариант.

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