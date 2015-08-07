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    Самба посетил матч «Трабзонспора» в Лиге Европы

    Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба, готовящийся перейти в турецкий «Трабзонспор», посетил ответный матч своей потенциальной команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против македонского клуба «Работнички». Матч закончился со счетом 1:1 (с учетом дополнительного времени), что пустило в следующий раунд балканскую команду.

    В ближайшее время африканец должен подписать контракт.

    Источник: Twitter

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    07.08.2015 09:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      Оззи 7 августа 2015, 09:15

      Ну и зачем туда переходить?Они даже работничкам умудрились влететь!!!Динамо бы их разорвало в пух и прах...!!!

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