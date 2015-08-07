Самба посетил матч «Трабзонспора» в Лиге Европы

Защитник московского «Динамо» Кристофер Самба, готовящийся перейти в турецкий «Трабзонспор», посетил ответный матч своей потенциальной команды в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против македонского клуба «Работнички». Матч закончился со счетом 1:1 (с учетом дополнительного времени), что пустило в следующий раунд балканскую команду.





В ближайшее время африканец должен подписать контракт.